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Merzifon'da Aile Destek Merkezi'nden El Emeği Sergisi

Merzifon'da Aile Destek Merkezi'nden El Emeği Sergisi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenen sergide, kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilendi. Kaymakam Ahmet Karaaslan, kursların sosyal yaşamda önemli rol oynadığını vurguladı ve kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından sergi açıldı.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM'de düzenlenen sergide, kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

Sergiyi gezen Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kursların hem sosyalleşme hem de geleceğe hazırlanma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Karaaslan, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergide, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaları da verildi.

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

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