Almanya Başbakanı Merz, Lübnan'ın güneyinde artan gerilimi endişeyle takip ettiklerini söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Lübnan'ın güneyinde son dönemde artan gerilimi büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Merz, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Merz, Lübnan'ın güneyinde son zamanlarda şiddetin tırmanışını büyük endişeyle izlediklerini söyledi.

Hizbullah'ın İsrail'dekilere yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve silahlarını bırakması gerektiğini savunan Merz, İsrail'e de nisan ayında varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve Lübnan'daki sivil halkı koruması çağrısında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasında başlatılan doğrudan görüşme sürecinin sürdürülmesini desteklediklerini ifade eden Merz, bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile İran yönetimi arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için gerilimin azaltılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un New York'ta yaptığı değerlendirmelere katıldığını kaydeden Merz, hükümet olarak gerginliğin azaltılmasına katkı sunmak ve ateşkesin yeniden tesisi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Merz, Ukrayna'ya yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayarak, Macaristan hükümetiyle askeri yardım konusunu görüşeceklerini ifade etti.

Ukrayna'ya olan bağlılıklarından taviz vermeyeceklerini belirten Merz, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Kiev'e sağlanan askeri desteğin savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için doğru araçlar olduğunu kaydetti.

Macaristan Başbakanı Magyar

Macaristan Başbakanı Magyar ise ülkesinin Ukrayna'ya ne asker ne de silah göndereceğini vurguladı.

Magyar, Ukrayna ile Macaristan arasında Ukrayna'daki Macar azınlığın dil, kültür ve eğitim haklarıyla ilgili teknik müzakereler yürütüldüğünü dile getirdi.

Ukrayna'daki Macar azınlığa işaret eden Magyar, "Elbette bir azınlık iseniz, bir azınlığın parçasıysanız, okulda, idarede veya kültürde kendi ana dilinizi kullanabilmeniz önemlidir. Bu bir lüks değildir. Bu temel bir insan hakkıdır ve Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini başlatmak isteyen bir ülkenin bu temel insan haklarına uyması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna ile bu konuyu çözüme kavuşturabileceğimiz konusunda çok iyimserim ve Ukrayna-Macaristan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırım." ifadelerini kullandı.