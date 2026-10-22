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Merz, Batı Balkanlar'ın büyük güçlerin nüfuz alanı olmaması gerektiğini söyledi

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Almanya Başbakanı Merz, Karadağ'daki Berlin Süreci Zirvesi sonrası Batı Balkanlar'ın büyük güçlerin nüfuz mücadelesi verdiği bir alan haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Merz, bölge ülkelerinin AB yolunda geri döndürülemez ilerlemesinin ortak çıkar olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batı Balkanlar'ın büyük güçlerin nüfuz mücadelesi verdiği bir yer haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Merz, Karadağ'da düzenlenen ve Batı Balkanlar'daki ülkelerin liderlerinin de katıldığı Berlin Süreci Zirvesi'nin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan ülkelerinin coğrafi ve siyasi açıdan Avrupa'ya ait olduğunu????? ifade eden Merz, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı konusunda iyi yolda olduğunu belirtti.

Merz, AB'nin dünyada egemenliğini korumak ve belirgin bir güç unsuru olarak algılanmak istemesi halinde genişlemek zorunda olduğunu yineledi.

Başbakan Merz, Berlin Süreci'nin, Batı Balkan ülkelerini Avrupa ile daha sıkı bir şekilde bağlamayı amaçladığını ve 2014'ten beri birçok hedefe ulaşıldığını ifade etti.

"Batı Balkanlar, büyük güçlerin nüfuz mücadelesi verdiği bir alan haline gelmemeli." diyen Merz, bölge ülkelerinin AB'ye giden yolda geri döndürülemez şekilde ilerlemesinin herkesin ortak çıkarı olduğunu dile getirdi.

Merz, zirvede mevcut sorunlara da değindiklerini kaydetti.

Batı Balkanlar'daki bazı ülkelerde gerilimin arttığına işaret eden Merz, son haftalarda bu gerilimleri körükleyen olayları??????? da gördüklerini ve bunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da bugün ajanlık faaliyetinde bulunduğu şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı hatırlatılan Merz, bunun kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tür vakalarla muhtemelen daha sık karşılaşacağız." dedi.

Almanya'nın yoğun casusluk faaliyetlerinin hedefi olduğunu savunan Merz, bu olayın ortaya çıkarılmasının bir başarı olduğunu, Rus istihbarat servisinin Almanya'daki faaliyetlerinin değişmeksizin yüksek seviyede devam ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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