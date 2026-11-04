Meryem Altaş davasında kardeşi, sanığın ablasını planlayarak öldürdüğünü söyledi

BURSA'da polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçta sürücü Meryem Altaş'ı (34) göğsünden vurarak öldüren Berat Ilgar'ın (30) tutuklu yargılandığı davada dinlenen maktulün kardeşi Sümeyra Altaş, "Sanık ablamı bilerek çağırdı. Planlayarak öldürdüğünü düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Olay, 21 Mart saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik yönüne giden 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı durduran ekiplere sürücü Meryem Altaş, 'silah var' diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat Ilgar, tabancayla Meryem Altaş'ı göğsünden vurdu. Tabancasını polise doğrultan şüpheli, bel ve bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Meryem Altaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat Ilgar, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Berat Ilgar ifadesinde konuşmak için bir araya geldiklerini, Meryem Altaş'ın kendisine sürekli küfür ve hakaret ettiğini, sinirlenip saçlarından tutarak araca bindirdiğini söyledi. Polisler re gelince olayın yaşandığını söyledi.

Olayın ardından hazırlanan iddianameyle Berat Ilgar hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Ilgar için 'Kasten öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YARGILAMAYA BAŞLANDI

Berat Ilgar'ın yargılanmasına başlandı. Berat Ilgar, tutuklu bulunduğu Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sedyede SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, maktul Meryem Altaş'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'SAKİN KALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

Duruşmada söz verilen sanık Ilgar, Meryem Altaş'la gazinoda tanışıp sevgili olduklarını ve birkaç kez ayrılıp barıştıklarını ifade ederek, "Ayrıldığımız süreçlerde rahatsız etmedim. Kendi gelip barıştı. Pişman olduğunu söyledi. Son zamanlarda aramız iyi değildi. Kendisiyle bu konuyu görüşmek üzere buluşma teklif ettim. Meryem de kendi geldi. Ben ayrılmak isterse ayrılabileceğini söyledim. Kendisinin psikolojisinin iyi olmadığını belirterek sürekli bana küfretti. Ben de belimde silah olduğunu, sinirlenmeye başladığımı söyledim. Benzin istasyonuna geldiğimizde tartışmaya başladık. Ben iyice sinirlenince uzaklaşmak için onun aracına bindim. O da bindi. Sakin kalmak için çok uğraştım" diye konuştu.

'SÜREKLİ VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Olay yerine geldiklerinde araç içinde silahının karnının üzerinde olduğunu belirten Berat Ilgar, "O sırada çevrede polisler vardı. Silahı alıp arka koltuğa attı ve polislere doğru 'Silahı var' dedi. Ben de silahı almak için arka koltuğa geçtim. Sürekli küfürler ediyordu. Dayanamadım. 9 aydır uyumuyorum. Sürekli vicdan azabı çekiyorum. Normalde şiddet yanlısı değilim. Meryem'e kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Meryem'in benzinlikteyken silahtan haberi vardı. Benzinlikteyken, 'Silahım var, polisi arayın, gerginim' dedim. Kendisi beni tuttu. Eğer gitseydim böyle bir olay yaşanmayacaktı" ifadelerini kullandı.

'CEZAEVİNDE 30 KİLO VERDİM'

Olayın ardından yaralandığı için R tipi cezaevinde tutuklu bulunduğunu dile getiren Ilgar, "Cezaevinde 30 kilo verdim. Sağlık durumum iyi gitmiyor. Sağlıklı beslenemiyorum. Temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum. Cezaevinde bir hasta bakıcı var. Bazen ihtiyaçlarımın karşılanması saatler alıyor. Tedavi edilmek istiyorum" dedi.

'PLANLAYARAK ABLAMI ÖLDÜRDÜ'

Meryem Altaş'ın kardeşi Sümeyra Altaş ise duruşmada, sanığın olay günü ısrarla araması üzerine ablasının görüşmek üzere evden çıktığını dile getirdi. Altaş, "Sonrasında ablasına ulaşamadım. Sanığı aradığımda işlerinin bitmediğini söyledi. Sanık ablamı bilerek çağırdı. Planlayarak öldürdüğünü düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Olaya müdahale eden polis memurlarını da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksik raporların hazır edilmesi için sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı