Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında 3 Aralık 2021'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu adına Mersin'in Erdemli ilçesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında 3 Aralık 2021'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu adına Mersin'in Erdemli ilçesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile şehidin okuduğu Alata Ortaokulu idarecileri tarafından çeşitli programlar düzenlendi.

Şehidin annesi Emine, babası Ali, eşi Melike ve 3 yaşındaki oğlu Ayaz Celil Mutlu ve Alata Ortaokul öğrencileri ilk olarak Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nde şehit Celil Mutlu için oluşturulan köşeyi gezdi.

Daha sonra şehit Mutlu için Aslanlı Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına giden şehidin ailesi ve diğer katılımcılar, burada belirlenen alanlara biberiye, zakkum, defne, fıstık çamı ve harnup fidanı dikti.

Şehidin eşi Melike Mutlu, hem doğayı korumak hem de şehit eşinin hatırasını yaşatmak için etkinliğin çok değerli olduğunu belirtti.

Şehidin babası Ali Mutlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehidin annesi Emine Mutlu, programın moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Alata Ortaokulu Müdürü Durmuş Yılmaz da etkinliği "Ailem ile Eğitim Yolculuğu" programı kapsamında düzenlediklerini belirterek, "Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak aynı zamanda 'yeşil vatan' temasıyla da öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak için buradayız. Şehidimiz Celil Mutlu adına oluşturulan hatıra ormanına öğrencilerimizle birlikte fidan diktik." diye konuştu.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbudak ise şehit Celil Mutlu'nun aynı zamanda orman mühendisi olduğunu ve onun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.???????

