Üye Girişi
Haberler

Mersinli Mühendis Alper Uçar ile Hollandalı Corianda Buteijn Kızkalesi'nde Evlendi

Mersinli Mühendis Alper Uçar ile Hollandalı Corianda Buteijn Kızkalesi'nde Evlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erasmus programı sayesinde tanışan Mersinli endüstri mühendisi Alper Uçar ile Hollanda vatandaşı pazarlama sorumlusu Corianda Buteijn, Kızkalesi'nde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Gelin, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

MERSİNLİ endüstri mühendisi Alper Uçar (27), Polonya'da tanıştığı Hollanda vatandaşı pazarlama sorumlusu Corianda Buteijn (29) ile Kızkalesi'nde dünya evine girdi.

Mersinli Alper Uçar ile Hollanda vatandaşı Corianda Buteijn, Erasmus programı için gittikleri Polonya'da tanıştı. Bir süre arkadaşlıklarını sürdüren çift evlilik kararı aldı. Hollandalı gelin, düğün yeri olarak önceden geldiği, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih etti. Gelinin Hollanda'dan gelen akraba ve arkadaşları ile birlikte Kızkalesi plajında nikah töreni yapıldı. Nikahın ardından yapılan düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Mutluluğunu ifade eden endüstri mühendisi Uçar, "Erasmus programı ile tanıştık. İlişkimiz devam etti. Okulumuz bitince ben Hollanda'ya taşındım. Bugün ise evleniyoruz. Çok mutluyum" dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen pazarlama sorumlusu gelin Buteijn ise işleri gereği şimdilik Hollanda'da yaşayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Endüstri Mühendisi Kızkalesi Hollanda Türkiye Magazin Kültür Güncel Yaşam Dünya

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay

 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title