Mersin Yenişehir'de çatlak nedeniyle 32 kişi tahliye edildi, apartman inceleniyor

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle vatandaşların tahliye edildiği apartmanda inceleme yapılıyor.

Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta, çeşitli kısımlarında çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edilen 3 katlı binada kontroller sürüyor.

Güvenlik önlemi alınan apartmanda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince inceleme yapılıyor.

Binanın bahçe ve zemin bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Hasar gören apartmandaki teknik araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde dün gece saatlerinde çatlaklar oluştuğu tespit edilen apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edilmiş, bina sakinleri Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Kaynak: AA