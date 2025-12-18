Anamur'da 'Etkili İletişim Becerileri' söyleşisi düzenlendi

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerine yönelik "Etkili İletişim Becerileri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen programda konuşmacı olarak Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ile köşe yazarı Kazım Kılınç yer aldı.

Konuşmacılar etkili iletişim ve bu alanda bölümün üstlendiği role yönelik bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.