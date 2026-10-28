Mersin Silifke'de sağanak ve dolu nedeniyle Akdere'de ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu nedeniyle Akdere'de ev ve iş yerlerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı; derelerin taşmasıyla tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA