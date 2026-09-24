Mersin Silifke'de bahçeler arasındaki yangın yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin Silifke'de bahçeler arasındaki yangın yerleşime sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin Silifke'de Uşakpınarı Mahallesi'ndeki bahçeler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve 6 arazözle alevleri yerleşime sıçramadan kontrol altına aldı; soğutma sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelerin arasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Uşakpınarı Mahallesi'ndeki bahçelerin arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu alevler, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA