Mersin Limanı'nda Muz Yüklü Konteynerde 11 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda yapılan bir operasyonda, muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.