Mersin Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda 298 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokainin ele geçirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Mersin Limanı'nda yapılan çalışmalar sonucu, gemi ile Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilogram kokain ele geçirildi. Yerlikaya, "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
