Kazazede Yakınları Taşucu Limanı'nda Bekliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonrası kazazede yakınları Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen ailelerden bazıları fenalaşarak baygınlık geçirdi; sağlık ekipleri müdahale edip bazılarını hastaneye kaldırdı.
KAZAZEDELERİN YAKINLARI TAŞUCU LİMANI'NDA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kazazede yakınları Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitti. Kazazede yakınları, limanda hazır bekleyen ekiplere yakınlarının durumunu sordu. Bazıları da fenalaşıp, baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale edip, bazılarını da ambulansla hastaneye götürdü.
Soner AYDIN-Atike Ceylan KAÇAR/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı