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Mersin ilçe protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün, tüm hayatını Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına adadığını, milli birliğin, bağımsızlığın, çağdaşlık ve aydınlanmanın timsali olduğunu ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihine örnek olan Kurtuluş Mücadelesi sonrasında yeni bir devlet kurmuş, aziz milletimize Cumhuriyeti ve aydınlık bir geleceği armağan ederek, çağdaş Türkiye'nin yolunu açmıştır. İşte bugün, Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak, çağdaş dünyanın saygın üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve yarınları için çalışmak hepimizin en kıymetli görevidir."

Anamur Kaymakamı Kemal Duru da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bağımsızlık ve egemenlik esasları üzerine kurulan Cumhuriyet'in gelecek nesillere bırakılmış büyük bir miras olduğunu kaydeden Duru, "Atatürk'ün hayata geçirdiği yenilikler ve ortaya koyduğu çağdaşlaşma hedefi, Türkiye'nin gelişme yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Atatürk'ü anarken, onun düşüncelerini anlamak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde ve dünya tarihinde saygın bir yere sahip olduğunu belirtti.

Atatürk'ün istiklal mücadelesini eşsiz bir zafere ulaştırdığını ifade eden Topsakaloğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen temel sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan da Atatürk'ün tüm insanlığın takdirini kazanmış bir lider olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, muhafaza etmek ve gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece milletimizin değil, tüm dünyanın takdirini kazanmış mümtaz bir liderdir. Onun bize bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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