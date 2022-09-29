Mersin haberi: Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı Güncel Haberler Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ikametin bahçesinden araç çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ikametin bahçesinden araç çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinden otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Y.B'yi çalınan otomobille Sanayi Sitesi'nde yakaladı. Otomobile trafikten çekili araç plakası takıldığı ve parçalanmak üzere olduğu belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Burcu Kaya Emniyet Müdürlüğü Tragger Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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