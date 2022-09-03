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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Lasithi açıklarında, saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'ndan Sitia şehrinin Belediye Başkanı, depremden dolayı herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

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Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Yunanistan Akdeniz Deprem Muğla Güncel Haberler

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