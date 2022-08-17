Mersin gündem haberleri... Mersin'de yabancı madde enjekte edilerek kurutulan ağaç, yeniden yeşermeye başladı

Mersin'de yabancı madde enjekte edilerek kurutulan ağaç, yeniden yeşermeye başladı

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz :

"Böyle yeşerdiğini görmek bizleri mutlu etti"

MERSİN - Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulan ağaç, yeniden yeşermeye başladı.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağaç, matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmuştu. Ağacın kurumaya başlaması üzerine Mersin Valiliğinin talimatıyla inceleme başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçta matkapla 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirledi. Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Belediyede çalışanlar için de idari soruşturma başlatılmıştı.

Ağacın kurutulmasına birçok vatandaş hem tepki göstermiş hem de üzülmüşken, ağaçtan sevindirici görüntüler gelmeye başladı. Yeniden yeşermeye başlayan ağaç, görenlerin yüzünü güldürdü. Bugünde ağacın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ağacın yeşerdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ağacın kurutulması karşısında çok üzüldüklerini kaydeden Yılmaz, "Ağaç 9 yerinden matkapla delinmiş, asit enjekte edilmişti. Bunu yapanların da Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı, çalışanı ve CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı olduğu tespit edilmişti. Hatta şu an soruşturmanın iyi gitmesi için de açığa alındılar. Tabi bir insan bunu niye yapar, akıl alır gibi değil. Bütün Mersin'i, tüm ağaç severleri bu durum üzdü. Bizi de ziyadesiyle üzdü. Olay olduğunda hemen sıcağı sıcağına buraya gelip bakmıştım. O zaman içim acımıştı. Bugün böyle yeşerdiğini görmek bizleri mutlu etti. Bunun yeşermesinde şu an 'biz yeşertiyoruz' gibi bir algı oluşturmaya çalışsa da Büyükşehir Belediyesi, böyle birşey yok. Bu ağacın doğasında kendi kendini yenileme özelliği olduğunu öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Olaydan sonra bütün halkımız ağacı koruma üzerine daha bir duyarlılık geliştirdiler. Bundan sonra zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Halen akıl alır gibi değil. Bu ağaca niye eziyet ettiler, niye işkence yaptılar. Doğa severler bu ağaca işkence yapılırken yada yapıldığını öğrendikten sonra neredeydi? Yani Gezi Parkı olaylarında biz ağacı taşımak istediğimizde o kadar duyar kasıp, ortalığı birbirine katan, devleti milyarlarca liralık zarara uğratan insanlar ve bunların destekçileri bu ağaç eziyet çektirilirken neredeydi? Neden hiç sesleri çıkmadı? Ancak şu anda biz mutluyuz çünkü ağacımız yeşermeye başladı" diye konuştu.