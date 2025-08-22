Mersin'de Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluşuyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya devam ediyor.

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavruların yumurtadan çıkışları sürüyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene ve MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Mahmut Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Kentin kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirten Ergene, mayıs ve haziran aylarında yumurtlayan anaç deniz kaplumbağalarının yavrularının yuvalarından çıkışının devam ettiğini vurguladı.

Yavru çıkışlarının yoğun olduğunu anlatan Ergene, "Eylül ayının sonuna kadar yavru çıkışlarının olacağını bekliyoruz. Şu sıralar anaç kaplumbağaların çıkışları durdu. Ağustos sonuna kadar belki birkaç yuva daha olabilir ama yavru çıkışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Davultepe kumsalında 250 yuva bulunuyor. Gün geçtikçe yuva sayısı artış göstermekte. Bunu, yıllardır gerçekleştirdiğimiz koruma çalışmalarının bir meyvesi olarak görmekteyiz." diye konuştu.

"Yuvanın içerisinden ayakkabı çıktı"

Ergene, Davultepe kumsalında kirlilik yükünün fazla olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biraz önce yuvanın içerisinden ayakkabı çıktı. Plastik şişeler, metal kutular ve çok sayıda katı atıkla karşılaşıyoruz. 100. Yıl Tabiat Parkı beton blokların arasında sıkışmış saklı cennet gibi. Uydu görüntüsünden tabiat parkına baktığımız zaman şehrin merkezinde kalmış resmen akciğer görevi yapan bir organ gibi, yeşiliyle ve mavisiyle işlevini yerine getiren doğal bir alan."

Bu alanı kullanan vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmasını isteyen Ergene, yavru çıkışları sırasında da hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.