Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.