Mersin'de yağışta yıkılan evin duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle kullanılmayan bir evin duvarı yıkıldı ve park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Belediye ekipleri olay yerine gelerek molozları temizledi ve hasar gören aracı kaldırdı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki etkili olan yağış nedeniyle yıkılan evin duvarı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.
Kızılmurat Mahallesi'ndeki kullanılmayan evin duvarı yağış nedeniyle yıkıldı.
Yıkılan duvar, park halindeki 31 ET 061 plakalı otomobilde hasar oluşturdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri molozları temizledi, hasar gören otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel