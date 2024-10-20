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Mersin'de Veli Toplantısı Sonrası Mahsur Kalan Baba İtfaiye ile Kurtarıldı

Mersin'de Veli Toplantısı Sonrası Mahsur Kalan Baba İtfaiye ile Kurtarıldı
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Mersin'de bir lisede veli toplantısına katılan Suphi Tuzun, lavaboya gittiğinde okul kapısının kapanması nedeniyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi ve Tuzun kurtarıldı.

MERSİN'de bir lisede veli toplantısına katılan Suphi Tuzun (55), lavaboya gittikten sonra okulun kapısı kapatılınca yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

Olay, merkez Toroslar ilçesinde Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen veli toplantısına katılan Suphi Tuzun, konferans salonundan ayrılarak lavaboya gitti. Tuzun'un lavaboda olduğu sırada toplantı sona erdi. Velilerin ve öğretmenlerin okuldan ayrılmasının ardından kapılar kilitlendi. Suphi Tuzun, okulda kimseyi göremeyince toplantının bittiğini düşünerek binayı terk etmek istedi. Çıkış kapısına yönelen Suphi Tuzun, kilitli olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan okul yetkilileri de liseye geldi. Tuzun'un yeri tespit edilerek kilitli kapı açıldı. Okul binasından çıkan Suphi Tuzun, "Okulu kapatmadan önce 'Kimse var?' mı diye bağırmanız gerekiyor. Ben lavabodaydım. Havadan mı girdim" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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