Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheliden 10'u tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adreslerde 531,84 gram sentetik uyuşturucu ve 23,69 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, A.Ç, E.T, F.Ç, A.A, D.U, K.B.P, M.O.Ö, M.G, M.A.D, Y.Ş.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 531,84 gram sentetik uyuşturucu, 23,69 gram esrar, 14 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap, 30 sentetik ecza hapı, 9 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 19 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu79

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile

Sevgilisi olan milli futbolcu fena yakalandı!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu128

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Ve beklenen son: Yeniden Süper Lig'de
Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı11

Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı: Üzdüm