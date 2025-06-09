Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyonda 664 gram sentetik uyuşturucu ve 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 664 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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