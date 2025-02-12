Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 bin 256 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheliler F.U, C.Ç, Ş.K ve S.A'nın içinde olduğu aracı takibe aldı.
Durdurulan araçta ve zanlıların adreslerindeki aramalarda 4 bin 256 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklandı, F.U. adli kontrol tedbiri olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.