Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheliler F.U, C.Ç, Ş.K ve S.A'nın içinde olduğu aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta ve zanlıların adreslerindeki aramalarda 4 bin 256 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklandı, F.U. adli kontrol tedbiri olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.