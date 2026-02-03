Haberler

Mersin'de cipin çarpması sonucu ölen 3 yayanın cenazeleri toprağa verildi

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin cenazeleri, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan diğer iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Çilek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Melis K.'nın (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) cenazeleri, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneykent Mezarlığı'na götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

Namaza, aile yakınlarının yanı sıra Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile vatandaşlar da katıldı.

Kazada yaralanan Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'nın (35) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Melis K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
