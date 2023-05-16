Mersin'de tırın devrilmesi sonucu 60 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu 60 hayvan telef oldu.

Beşir Akbulut idaresindeki 42 PA 412 plakalı tır, Sorgun Mahallesi Kevenkırı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tırın dorsesindeki 300 küçükbaş hayvandan 60'ının telef olduğunu belirledi.

Bölgede Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler inceleme yaptı.