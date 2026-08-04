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Balkonda Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, aile içi silahlı kavgada, evinin balkonunda bulunduğu sırada kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, aile içi silahlı kavgada, evinin balkonunda bulunduğu sırada kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Şevket Sümer Mahallesi'nde bir aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada evinin balkonunda bulunan İsmail Karaduman'a (31) kurşun isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaduman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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