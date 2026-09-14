Haberler

Mersin'de serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, A.K. (12) Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılan A.K. bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve su altı polisleri sevk edildi.

Su altı polisleri, sulama kanalında yaptıkları aramada A.K'nin cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligatı gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır