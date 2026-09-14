Mersin'de serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, A.K. (12) Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılan A.K. bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve su altı polisleri sevk edildi.

Su altı polisleri, sulama kanalında yaptıkları aramada A.K'nin cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA