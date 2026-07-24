Haberler

Mersin'de sahte noter vekaletiyle arsa satma girişimi: 8 gözaltı, 4 tutuklama

Mersin'de sahte noter vekaletiyle arsa satma girişimi: 8 gözaltı, 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahte noter vekaletiyle piyasa değeri 200 milyon lira olan bir arsayı 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda evrak ve 9 cep telefonuna el konuldu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir arsayı sahte noter vekaletiyle satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede sahte noter vekaletiyle arsa satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin bir kişiye ait olan ve piyasa değeri 200 milyon lira olduğu belirlenen tapulu arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalıştığı tespit edildi.

Satış işlemleri sırasında düzenlenen operasyonda sahte vekalet belgesini kullanan şüpheli, alıcı konumundaki kişi ve olaya karıştıkları belirlenen toplam 8 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve 9 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı