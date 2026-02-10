Haberler

Mersin'e 8,5 Milyon TL Acil Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentte 30 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentte 30 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, kuvvetli sağanağın ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Valilik koordinasyonunda hasar tespiti yapılarak mağduriyetlerin giderilmeye başlandığını anlatan Kıratlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zarar tespiti yapılmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Mut ilçemizde 1700 haneye hızlı şekilde destekte bulundu. Sel hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 6 ilçemizdeki 1700 haneye 8,5 milyon lira aktarılmıştır. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır ve olmaya devam edecektir."

Dere yataklarındaki ıslah çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yataklarındaki ıslah çalışmalarına devam edildiği bilgisi veren Kıratlı, "DSİ tarafından düzenli olarak ıslah çalışmaları yapılmamış olsaydı, bugünkü tablo çok daha farklı olabilirdi. Yapılan çalışmaların zararın daha büyük olmasını önlediği ortadadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, yerel yönetimlere çağrıda bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşadığımız felaket Mersin'imizi mağdur etmiştir. Vatandaşın yarası sarılırken belediye ekiplerimiz de sahadaydı. El birliğiyle, var güçleriyle devletin tüm kurumları birlikte çalıştılar. Buradaki asıl mesele, dere taşkınları Mersin'in uzun yıllardır kanayan yarasıdır. Dere yataklarının şehir dışındaki bölümlerinde bir sorun yoktur fakat şehir merkezine gelindiğinde, yerel yönetimler tarafından imara açılması ve daraltılmasıyla taşkınların yıllardır yaşandığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin bu sorunu sorgulaması gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor."

Mersin'de 30 Ocak'ta kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşmış, menfez köprüler yıkılmış, araçlar su altında kalmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti