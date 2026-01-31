Haberler

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkın ve hasar sonrası, Devlet Su İşleri ve yerel belediyeler temizlik ve onarım çalışmaları başlattı. 509 araç ve 1142 personelle yürütülen müdahalelerde, taşkınlardan etkilenen evler ile mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma operasyonları yapıldı.

Mersin'de dün etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın yaşanan Mezitli Deresi çevresinde yıkılan duvarları onarıyor.

Mezitli Belediyesi ekipleri de yağışın etkisiyle sürüklenen çamur, kütük ve ağaç parçalarının biriktiği kıyı şeridini temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de dere yataklarında yükselen suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

Mersin'de dün etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemiş, bazı dereler taşmış, menfez köprüler yıkılmış, araçlar su altında kalmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, 509 araç ve 1142 personelle sahada müdahale faaliyetleri yürütüldüğü, ilk belirlemelere göre 51 ev ve iş yerinin su taşkınlarından etkilendiği, aşırı yağışta mahsur kalan 12 vatandaşın kurtarıldığı, Doruklu Mahallesi'nde de 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.

