Mersin'de sağanak nedeniyle Hal Katlı Kavşağı su basınca trafiğe kapatıldı

Mersin'de sağanak nedeniyle Hal Katlı Kavşağı su basınca trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Mersin'de sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı su basması nedeniyle trafiğe kapatılırken ekipler alt geçitte tahliye çalışması başlattı.
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA