Mersin'de sağanak nedeniyle Hal Katlı Kavşağı su basınca trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA