Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin refüje çarpıp devrilmesi sonucu ağır yaralan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde dün kullandığı motosikletin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada ağır yaralanan Mikail Lafatan (27), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Lafatan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel