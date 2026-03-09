Haberler

Mersin'de "markette bebeğin yüzüne zarar verildiği" iddiasına soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir markette bir kadının pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili sosyal medyada yayımlanan video dikkat çekti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı! İki aşama yürütülecek