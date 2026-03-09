Mersin'de "markette bebeğin yüzüne zarar verildiği" iddiasına soruşturma başlatıldı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir markette bir kadının pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili sosyal medyada yayımlanan video dikkat çekti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci