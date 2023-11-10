Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısı davasının sanıklarının yargılanması sürdü

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari, 6'sı tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sait D. ve Abdulgalip G. ile tutuksuz Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S. katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulundu.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen Abdulgalip G, teröristleri aracıyla kent merkezine götürdüğü iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Bu kadınları insaniyet namına aracıma aldım. Onların terörist olduğunu bilmiyordum. Bekçi Sait D'nin beni durdurması üzerine bu 2 kadını arabama aldım. Patlatmadan haberim yoktu. Sabah polisler beni alınca öğrendim. Burada doğdum, büyüdüm. Vatanı bırakıp nereye gideceğim? Bırakın kaçmayı olayın aydınlatılması için her gün mahkemeye gelirim. Bütün bilgi ve belgeler dosyanın içerisindedir. Tahliyemi talep ediyorum."

İddianamede kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'ndeki arazinin yakınında bekçilik yaptığına yer verilen Sait D. ise mütalaaya katılmadığını söyledi.

Tahliyesini talep eden sanık, "İnsaniyet namına bir şey yaptım o da başıma bela oldu. Bu dosyayla hiçbir alakam yok." dedi.

Avukatların da beyanını alan mahkeme heyeti, sanıklar Sait D. ve Abdulgalip G'nin, tutuklu kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olması dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen firari PKK'lı terörist Dilşah Ercan ve paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen firari Ahmet Ahmo hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

İddianame ve olay

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs" ve "mala ve kamu malına zarar verme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer sanıklar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E, tutuksuz Fatih S. ile firari 2 sanığın yargılanmasına 30 Mayıs'ta başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Ahmet E, Kahraman B, Mazlum D. ve Mazlum K'nin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle, Zeki Ö'nün de ev hapsi şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.