Mersin'de Polis Memuru Kaza Kurbanı Oldu

Mersin'de Polis Memuru Kaza Kurbanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Sukuşu, kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü Aydoğan Sukuşu (31) hayatını kaybetti. Sukuşu'nun, Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu'nun kontrolünü yitirdiği 01 SM 058 plakalı otomobil, şarampole düştü. Kaya parçalarına çarpan otomobilin motor kısmı hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sukuşu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olduğu için Mersin'de bulunduğu öğrenilen Aydoğan Sukuşu'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.