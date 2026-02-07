Haberler

Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parkta, kimliği belirsiz kişilerce lavabolar kırıldı, musluklar söküldü ve sulama hortumları kesildi. Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, bu tür saldırıların ortak yaşam kültürüne ve milli servete yapıldığını ifade etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parkta gereçlere zarar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki Karaduvar Mahallesi'ndeki bir parkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gece saatlerinde lavaboların kırıldığı, muslukların söküldüğü, sulama hortumlarının kesildiği ve yönlendirme tabelalarının tahrip edildiği bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukların neşeyle vakit geçirdiği, mahalle halkının nefes aldığı parklara yönelik saldırıların yalnızca parklara, tesislere ya da kullanılan malzemelere değil, ortak yaşam kültürüne, milli servete ve vatan sevgisine de yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti.

Halkın ortak kullanımına sunulan kamu varlıklarının özenle korunması gerektiğini ifade eden Şener, parkı en kısa sürede eski haline getireceklerini kaydetti.

Açıklamada olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek