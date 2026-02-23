Haberler

Mersin'de cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de otoyolda durdurulan cipte yapılan aramada 27 litre metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de otoyolda durdurulan cipte yapılan aramada 27 litre metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada takibe alınan cip, Akdeniz ilçesi otoyol bağlantı yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler G.K, H.H.P. ve J.S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku