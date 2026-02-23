Mersin'de cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN'de otoyolda durdurulan cipte yapılan aramada 27 litre metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada takibe alınan cip, Akdeniz ilçesi otoyol bağlantı yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler G.K, H.H.P. ve J.S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı