Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza

Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye toplam 167 bin 961 lira ceza verilirken, yarışı izlemek için bölgeye gelen 10 sürücüye de 239 bin 530 lira ceza uygulandı. Yarış yapmaya hazırlanan araçlar trafikten men edildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda araba yarışı yapmaya hazırlanan 4 sürücü yakalandı.
Bu sürücülere 167 bin 961 lira, yarışı seyretmek için araçlarıyla bölgeye gelen 10 sürücüye de 239 bin 530 lira ceza kesildi.
Yarış yapmaya hazırlanan 4 otomobil trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel