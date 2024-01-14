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Mersin'de Otomobil Kazası: 2 Genç Yaşamını Yitirdi

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, karayolunun karşısına geçmek isteyen Abdulhaluk Ölmez ve Şükran Tonk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, karayolunun karşısına geçmek isteyen Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, D-400 karayolunun karşısına geçmeye çalışan Abdulhaluk Ölmez ve Şükran Tonk'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ölmez ile Tonk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin ölüm haberini alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İki gencin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adanalıoğlu Akdeniz Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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