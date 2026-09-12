Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu, 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu, 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
F.Y. (37) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Y.S. (44) idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.