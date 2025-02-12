Mersin'de servis minibüsü yan yattı, feci kaza kameraya yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Murat S. idaresindeki servis minibüsü, Sorgun Mahallesi sınırlarında karlı buzlu yolda kayarak devrildi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Yan yatan minibüste bulunan ve meslek lisesinde eğitim gören 6 öğrenci ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku yaşayan öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, o sırada cep telefonuyla çekim yapan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün devrildiği anlar ve kaza sonrasında minibüs şoförü ile öğrencilerin yaşadığı panik anları yer aldı.