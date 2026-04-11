Mersin'de öğrenciler umre ödülü için yarıştı

Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenciler, umre ödüllü bilgi yarışmasında mücadele etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması" ilçedeki Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

"Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V.)" temasıyla düzenlenen yarışmaya 230 lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelen Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yarışmanın yalnızca ödüle odaklı olmadığını belirtti.

Fidan, gençleri sahih dini bilgi, ilim ve güzel ahlak ile buluşturmanın en temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye girecek öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde kutsal topraklara götürüleceği belirtildi.

Yarışmaya katılan öğrenciler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
