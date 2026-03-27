Haberler

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde Nevruz Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde geleneksel etkinliklerle Nevruz Bayramı kutlandı. Bozyazı'da oyunlar ve sunumlar, Anamur'da ise yarışmalar ve halk oyunları gösterileri ile nevrüz ateşi yakıldı.

Bozyazı ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, geleneksel oyunlar ve kültürel sunumlar sergilendi.

Programda nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü.

Anamur ilçesinde ise Anamur Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.

Geleneksel yarışmaların gerçekleştirildi etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Nevruz ateşinin yakıldığı programda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

