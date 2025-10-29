Mersin'de Meme Kanseri Teşhis ve Tedavi Süreçleri Konferansı Düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anamur Kent Konseyi işbirliğiyle meme kanseri teşhis ve tedavi süreçlerine dair bilgilendirme konferansı düzenlendi. Erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anamur Kent Konseyi işbirliğiyle organize edilen program, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Programda akademisyen tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgiler verildi.
Muayene ve tedavi süreçlerin hakkında bilgilendirme yapılan programda katılımcıların soruları da yanıtlandı.
