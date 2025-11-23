Haberler

Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından işçilerin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mersin'de korkutan bir olay meydana geldi. Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı.

11 İŞÇİ ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİ

İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
