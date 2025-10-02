Mersin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

MERSİN'de, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısı protesto edildi.

Köklü Değişim İl Temsilciliği öncülüğünde merkez Akdeniz İlçesindeki Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan grup, İsrail aleyhinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasında bulunan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, Gazze için yüreği atanlara geçmiş olsun dileklerini iletip, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil, bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir" dedi.

Öte yandan Mersin Genç Aktivistler de Kürüsel Sumud Filosu'na destek amacıyla Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bir araya geldi. Burada 24 aktivist, 5 tekneyle denize açıldı. Tekneler kıyıya yakın seyir halinde Özgecan Aslan Meydanı'na gitti. Filoya müdahale haberini alan katılımcılar daha sonra Çamlıbel Balıkçı Barınağı'na döndü.