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Mersin'de Kızılay Haftası, '7 gün 7 ilke 7 iyilik' sloganıyla açıldı

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Mersin'de Kızılay Haftası, '7 gün 7 ilke 7 iyilik' sloganıyla açıldı
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Mersin'de Kızılay Haftası kapsamında, Mersin Üniversitesi Türk Kızılay Gönüllü Merkezi'nde açılış programı düzenlendi. '7 gün 7 ilke 7 iyilik' sloganıyla kutlanacak haftada ilk günün teması 'gönüllü hizmet' olarak belirlendi; programa kurum çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Mersin'de Kızılay Haftası kapsamında açılış programı düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Türk Kızılay Gönüllü Merkezi'nde, "7 gün 7 ilke 7 iyilik" sloganıyla kutlanacak olan haftanın açılış programı gerçekleştirildi.

Programda ilk günün teması olarak belirlenen "gönüllü hizmet" üzerine sohbet edildi.

Hafta kapsamında "insanlık, ayrım gözetmemek, birlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve evrensellik" temalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Programa, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, Genç Kızılay İl Başkanı Yiğit Mersinlioğlu, kurum çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA
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