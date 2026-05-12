Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi

Güncelleme:
Türk Kızılay Mersin Şubesi, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım eğitim programı düzenleyerek gönüllülerine bu alanda bilgi ve beceriler kazandırdı.

Türk Kızılay Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Şubesi koordinasyonunda 8-11 Mayıs'ta yaklaşık 40 gönüllüye engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi.

Eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere doğru yaklaşım, etik kurallar, hasta hakları, beslenme, doğru pozisyon verme ve transfer uygulamaları, yatak yaraları ile bakım verenlerde tükenmişlik gibi konular ele alındı.

Kadın gönüllülerin yoğun katılım gösterdiği programda, teorik eğitimlerin ardından hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde yalnız yaşayan yaşlı bireylerle sohbet edilerek ihtiyaçları dinlendi, yakınlarına ise bakım süreçleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökmen Çağlar:

kızılay yine güzel bir şey yaptı. gönüllü insanlar bu işi yapacak olursa en azından biraz rahatlama olur. yaşlılar çok yalnız kalıyor maalesef.

Haber YorumlarıFerda Taş:

Çok güzel bir girişim! Türk Kızılay'ın bu tür sosyal sorumluluk projelerine çok saygım var! Engelli ve yaşlı bakımı gerçekten ne kadar önemli bir konu! Gönüllülere bu bilgileri kazandırması toplumu çok güçlendirecek! Özellikle hane ziyaretleri yapılması ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının dinlenmesi çok anlamlı bir yaklaşım! Böyle insanlar varsa bu ülkenin geleceği parlak!

Haber YorumlarıBarış Güleç:

yahu bu tür insanlar neden hep toplumun malı olur. birilerinin bakmasına ihtiyaç duyuyorlarsa ailelerinin bakması lazım yok mu evde? devlet her şeye mi karışacak. gönüllüleri de yollayıp eğitim veriyorlar da sonuç ne oluyor, hiçbir şey düzeltilmiyor. bu kaynakları daha önemli yerlere harcanması gerekiyordu bence.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

