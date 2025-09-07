Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Mersin'de kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren şahıs, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs gözaltına alınırken, öfkeli mahalleli şahsa tepki gösterdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Tozkoparan Mahallesi'nde iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selçuk K., 4 katlı bir binanın son katındaki dairesinde yangın çıkardı. Alevlerin yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİ ATEŞE VEREN KİRACI, ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU

Ekiplerin müdahalesi sırasında evin mutfağından aldığı tabakları camdan dışarı fırlatan şahıs, çalışmaları engellemeye çalıştı. Daha sonra kapıyı açarak çatıya çıkan Selçuk K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MAHALLELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine toplanan mahalle sakinleri şahsa tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, şüpheli hızla ambulansa bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.